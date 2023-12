La hora del ‘blooper’ llegó en Alemania. En el clásico que disputaron el FC St. Pauli y el Hamburgo FC, una particular e insólita jugada dio la vuelta al mundo.

El portero Daniel Heuer Fernandes intentó salir jugando ante la presión de los rivales, pero sucumbió estrepitosamente.

En lugar de despejar el balón desde su área tras un complicado pase de Guilherme Ramos, el jugador metió el balón en su propio arco ante la indignación y los festejos del rival, que se adelantó por 2-0 en el ‘Derbi’ de Hamburgo tras el autogol y el anterior tanto de Jackson Irvine.

Afortunadamente para Heuer, el Hamburgo logró despertar ante la adversidad y con anotaciones de Robert Glatzel e Imannuel Pherai, igualó por 2-2 su clásico encuentro frente al St. Pauli en calidad de visitante.

Sin embargo, el autogol ya se viralizó y muchos apuntan a un error, a la nieve o al pase del compañero en plena área.

Look at this goal in the St Pauli game 😭😭😭 pic.twitter.com/IacniKxFIS

— george (@StokeyyG2) December 1, 2023