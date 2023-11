El extenista Marcelo “Chino” Ríos reveló detalles de su relación con el seleccionado Guillermo Maripán, quien sigue emparejado con su hija Constanza Ríos.

En la previa del estreno del capítulo del programa Podemos Hablar, de CHV, el otrora número 1 del ranking ATP contó que tuvo una tensa llamada con el defensa del AS Mónaco por culpa de un histórico de La Roja: Gary Medel.

Según relató el exdeportista, decidió llamar a Maripán para “preguntarle cosas” luego de que el ‘Pitbull’ le advirtiera sobre su compañero de camarín.

“Suena como amenazas. Yo no amenazo, hablo cosas que a mí me interesan de mi hija y se las digo, él verá como las toma”, afirmó Ríos.

“Le dije que tuviera cuidado, porque era mi hija. Tampoco era amenazarlo. Pero él lo entendió, fue una conversación buena”, agregó el Chino.

En la misma línea, el extenista explicó qué influencia tuvo Gary Medel en la conversación que tuvo con su yerno.

“Yo tuve unas conversaciones con Medel. Yo hablo con Medel de repente y me contó hueas, y ese como es poco carbonero… Tampoco lo conoce mucho, pero saca tus conclusiones. Con lo que me dijo, me dieron ganas de llamarlo”, concluyó el Chino Ríos.