Este sábado 14 de octubre se vivirá la ‘esperada’ pelea entre Tommy Fury y el youtuber KSI. En el evento previo a la cita, particularmente, se vivió un impensado momento entre un peleador de la MMA y una boxeadora que se terminó viralizando en redes.

Resulta que en tal contexto, el luchador Dillon Danis le realizó una llave de estrangulamiento a Elle Brooke, deportista y también modelo de OnlyFans.

Ante las cámaras, al exponente de las artes marciales mixtas no le quedó más que hacer caso que al pedido de Brooke, que ante cámaras ‘retó’ a su colega para que ejecutara la maniobra en ella.

Fue así como Dillon Danis aplicó el estrangulamiento con su brazo sobre el cuello de la boxeadora, causando que segundos después, esta se desmayara al no soportar la presión.

“Me sentí como si estuviera tomando MDMA. Dios mío, eso es mucho mejor que las drogas“, dijo Elle Brooke, que asustó a todos tras protagonizar un preocupante desmayo que, finalmente, quedó en una viral anécdota.

Dillon Danis puts Elle Brooke to sleep! CHOKES OUT!!

I’ll come to your hotel next & do it harder! 😂 😂 @dillondanis @ellebrookeuk #DillionDanis #ElleBrooke #Misfitsboxing #Misfits #Boxing 🥊 pic.twitter.com/qRIeCjJzR5

— Fearce (@fearce2099) October 14, 2023