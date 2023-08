En la jornada de día domingo en Inglaterra, se vivió un excelente triunfo de Manchester City, quienes con una evidente complicación, derrotaron por 2 a 1 al Sheffield United, en donde se presenció un icónico momento.

Resulta que en la celebración del primer gol del partido, obra de Erling Haaland, un ‘desconocido’ hincha saltó al terreno de juego y se abalanzó sobre la espalda del gigante delantero noruego, para festejar la anotación del brillante atacante escandinavo, momento que fue captado por la transmisión del compromiso.

Tras esto, la seguridad de fue encima del fanático y lograron apartarlo de la cancha.

Sin embargo, un día después de lo sucedido se conoció la identidad del hincha. Resulta que el aficionado es más conocido de lo que se pensaba.

Su nombre es Terry Flanagan y para sorpresa de todos, fue campeón mundial de peso ligero de la OMB entre 2015 y 2017, concretando cuatro defensas exitosas del cinturón antes de subir de peso.

El boxeado zurdo oriundo de la ciudad de Manchester, cerró su carrera sobre un cuadrilátero con un brillante récord de 36 victorias, en donde 14 fueron por knockout y solo 2 derrotas en su trayectoria, antes de retirarse del boxeo profesional.

The 'fan' who jumped on Erling Haaland's back to celebrate his goal was former world champion and Manchester-born boxer Terry Flanagan 🥊 pic.twitter.com/Nu1KC8S1ed

