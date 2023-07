Es un hecho que, la polémica por el gol que no fue validado a favor de Unión La Calera ante Colo Colo en Copa Chile, sigue despertando una serie de inquietudes.

De un lado a otro, el controversial tanto no validado en los cuartos de final de la competición alcanzó tal repercusión que hasta llegó a sorprender en Estados Unidos.

Fue CNN quien replicó la jugada que tuvo a Alan Saldivia y Fernando de Paul como participantes.

A través de su principal portal web, el prestigioso medio de comunicación elaboró una noticia, titulada “Futbolistas y aficionados quedan perplejos tras cruce de balón sobre la línea… pero no se concede gol“.

“Algunos de los jugadores de La Calera comenzaron a celebrar, pero se detuvieron rápidamente cuando se dieron cuenta de que el árbitro Víctor Abarzúa no había señalado el gol y Colo-Colo siguió jugando”, señaló el citado medio.

“Para empeorar las cosas, antes de que La Calera pudiera presentar su caso ante los árbitros, Colo-Colo subió por el otro extremo e inmediatamente anotó para poner el 1-0“, complementaron desde CNN, haciendo hincapié en las justificaciones del error que despertó polémica en el fútbol chileno.

“Roberto Tobar, presidente del comité de arbitraje de Chile, atribuyó el error a una falta de concentración del árbitro y sus asistentes. (…) Es poco probable que esa explicación haga que los fanáticos de La Calera se sientan mejor“, finaliza la nota, escrita por el periodista Matías Grez.

Soccer players and fans were left dumbfounded after a referee and his officials failed to award a goal after the ball crossed the line by about half a meter https://t.co/hvs9XClyb0

— CNN International (@cnni) July 9, 2023