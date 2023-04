Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en 1986, propuso una ronda de “chistes” en el programa ESPN F90, pero su humorada subida de tono acabó indignando a sus compañeros y a los televidentes trasandinos.

Al ‘Cabezón’ poco le importó estar al aire en el programa deportivo y, por eso, sus compañeros se tapaban la cara y no querían saber nada con el asunto, como el conductor Sebastián Vignolo, quien se retiró del estudio.

“Ahora voy a hacer uno yo, pero pongan el pitido”, dijo de entrada Ruggeri, pidiendo que no lo censuraran. “Se encuentran dos gays…”, alcanzó a agregar al exfutbolista, momento en que Vignolo se paró de su asiento para retirarse.

“Yo no me hago cargo de nada. Yo no soy responsable. No quiero escuchar nada, yo me voy”, advirtió el conductor.

A pesar de los intentos para frenar el “chiste” de Óscar Ruggeri, el retirado futbolista igual lanzó su comentario homofóbico. “¿Qué? ¿Es muy malo?”, preguntó irónico el otrora seleccionado argentino.

El momento del programa F90 no tardó en volverse viral en el vecino país, donde las críticas al exjugador y a ESPN no tardaron en aparecer.

Así fue el comentado “chiste” de Óscar Ruggeri: