El actor islandés Hafthor Bjornsson, reconocido por interpretar a Gregor Clegane (“La Montaña”) en la serie Game of Thrones, sufrió una dolorosa lesión durante una competencia de levantamiento de pesas.

Tras dejar de lado las actuaciones, el “hombre más fuerte del mundo” se ha aventurado en el boxeo y en la halterofilia y, en la búsqueda de establecer nuevos récords, falló con negativas consecuencias.

De acuerdo a The Sun, el islandés abrió las puertas de su gimnasio para una competencia de Powerlifting en la que él también buscaría la victoria.

Sin embargo, en su intento por levantar 252,5 kilos, algo salió mal y su muecas de dolor obligaron a sus asistentes a reaccionar quitándole la pesa de encima.

“La Montaña” estuvo un par de segundos inmóvil hasta que, con ayuda, se levantó del banquillo: sufrió un desgarro y desprendimiento del pectoral izquierdo.

Vale señalar que Bjornsson ostenta la marca de 500,77 kilos levantados en peso muerto, lo que le valió convertirse en el “hombre más fuerte del mundo”.

Además, ganó el concurso World’s Strongest Man en 2018 y la edición europea en cuatro ocasiones (2014, 2015, 2017 y 2018).

Hafthor Bjornsson aka The Mountain from Game of Thrones tore his pec bench press workout. You can hear and see it. https://t.co/8WopatzJQn

— ultrapurwater (@ultrapurwater) April 15, 2023