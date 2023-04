Martín Cáceres, futbolista uruguayo de Los Angeles Galaxy de la MLS, sufrió una insólita expulsión en el duelo de su equipo ante el Houston Dynamo por la sexta fecha de la liga de Estados Unidos.

Y es que el charrúa recibió la cartulina roja a los 63 minutos, cuando su escuadra caía 1-0, por presionar al árbitro en el momento que el juez revisaba una jugada en el VAR.

El defensa ya había sido amonestado en la primera mitad por una infracción y, cuando el referí Alex Chilowicz miraba el monitor tras el llamado del video arbitraje, realizó una insólita acción.

Martín Cáceres se acercó a observar la repetición junto al silbante y le palmeó el hombro, algo prohibido de acuerdo al reglamento y por lo que el juez no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla.

Así, el uruguayo se fue tempranamente a camarines y su equipo sufrió con su ausencia, ya que terminó perdiendo 3-0 y sigue como uno de los colistas de la Conferencia Oeste de la MLS.

Galaxy are fully a meme team. It's official. pic.twitter.com/C3Uxz8HmrA

— Matthew Doyle (@MattDoyle76) April 9, 2023