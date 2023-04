Una curiosa publicación que encendió el debate entre las y los hinchas chilenos, fue la realizada por el Twitter oficial del Olympique de Marsella, la cual, involucra a Alexis Sánchez.

En la mencionada red social, la cuenta del equipo focense realizó una publicación con una curiosa pregunta que no dudó en viralizarse.

“Apoyo para zanjar un debate: ¿De qué club es hincha Alexis?”, reza el escrito de @OM_Espanol en Twitter. Ante ello, la comunidad del fútbol chileno reaccionó rápidamente para contestar.

El a declarado que quiere jugar en la U de chile pero por un tema familiar.

No se siente identificado con colo colo donde jugó.

Quizás solo ama el fútbol y no una camiseta en particular. Si es así no hay debate

— Julio Ardiles (@JulioArdiles25) April 5, 2023