Desde Bayern Munich hicieron noticia el día de ayer, luego de que se conociera el sorpresivo despido del joven estratega alemán, Julian Nagelsmann del conjunto ‘Bávaro’ tras instalarlos en los cuartos de final de Champions League y ubicarlos en la segunda posición de la Bundesliga, solo detrás del Borussia Dortmund a solo 1 unidad de diferencia.

Sin embargo, al parecer sus declaraciones hace algunos días sentenciando que existía un “soplón” en su equipo, desataron la ira de los directivos del poderoso conjunto germano, que es conocido por la rudeza de sus dirigentes, casi todos exjugadores del Bayern.

No obstante, hubo un jugador que fue el más sorprendido con la noticia. Se trata de Joao Cancelo, lateral portugués que llegó hace tan solo un par de meses cedido desde Manchester City y que el propio Nagelsmann pidió para que se adjudicará el sector izquierdo del cuadro alemán.

Tras el duelo de Portugal ante Liechtenstein, en donde el equipo de Cristiano Ronaldo ganó 4 a 0 y donde Cancelo marcó un gol, fue entrevistado y notificado de la noticia que generó su cara de sorpresa ante la información entregada.

En el diálogo, la periodista le anuncia sobre el despido del teutón y el luso señaló: “no lo sabía, no lo sabía. Estoy un poco sorprendido, sí, agradecer a Nagelsmann, es el que me fichó para el Bayern. No lo podíamos esperar pero toda la suerte del mundo para él”.

Posteriormente, se le comunicó que el sustituto será el brillante DT Thomas Tuchel, ex entrenador del Chelsea. Ante esto, Cancelo detalló que “ahora tengo que intentar encajar en los conceptos del nuevo entrenador, ahora entramos en la fase decisiva de la temporada y el Bayern es un equipo que quiere ganarlo todo”.

Revisa la viral reacción de Joao Cancelo