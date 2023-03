El portero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue el protagonista de un robo este fin de semana… o al menos eso es lo que afirmó un ladrón en la ciudad argentina de El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

Resulta que un antisocial, que ingresó a un taller mecánico para sustraer algunas especies, afirmó ser el arquero campeón del mundo cuando fue detenido por la policía.

De acuerdo a Olé, el sujeto huyó tras ser sorprendido por el dueño del local y, luego de una breve persecución, fue capturado por efectivos de seguridad.

En ese momento, el ladrón le dijo a la policía “esperen, soy el Dibu Martínez”.

La maniobra para despistar a los efectivos funcionó por minutos, pero una vez que se comprobó la identidad del hombre, se descartó que fuera el arquero del Aston Villa y la Selección de Argentina.

“La persona es oriunda de Tandil, provincia de Buenos Aires, y no era Dibu, el arquero de Selección”, detalló el comisario Miguel Ángel Mariñanco.

