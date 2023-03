Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero del Aston Villa y campeón del mundo con la selección argentina, aparece como uno de los firmes candidatos para reforzar los tres palos de un equipo Top de la Premier League inglesa.

La escuadra en cuestión es el Tottenham, cuadro que se ubica en el cuarto lugar de la Premier 2022-23 y asegurando por ahora un boleto a la próxima Champions League.

De acuerdo a The Sun, los Spurs de Antonio Conte tienen como principal candidato a Jordan Pickford para reemplazar al francés Hugo Lloris en la portería.

El guardameta de la selección de Inglaterra se encuentra peleando el descenso con Everton y en caso de perder la categoría podría llegar a Londres.

En caso de no concretarse la operación con Pickford, el Tottenham fijará todos sus esfuerzos para hacerse de los servicios del Guante de Oro del Mundial de Qatar y reciente ganador del premio The Best al mejor arquero de la temporada.

Por ahora, tanto el arquero argentino como el golero de los ‘Toffees’ están valuados en una cifra de 35 millones de libras (poco más de 42 millones de dólares).

Con esto, Martínez podría regresar a la capital inglesa luego de haber defendido los colores del Arsenal FC.