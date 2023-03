Una situación bastante singular ocurrió este sábado durante el partido entre el Tottenham y el Nottingham Forest, por la Premier League, protagonizada por el delantero Richarlison.

El brasileño fue protagonista recientemente por criticar abiertamente al entrenador Antonio Conte, luego de la eliminación de los Spurs en los octavos de final de la Champions League.

“Si soy honesto, esta temporada está siendo una mierda”, apuntó el jugador sudamericano, quien criticó además su condición de suplente en los Spurs, con un nuevo repaso al DT italiano.

Conte no se quedó callado y replicó utilizando las mismas palabras del delantero para disparar. “Él no me criticó. Dijo que su temporada fue una mierda y tiene razón”, dijo sin anestesia.

Y un nuevo capítulo se escribió este sábado. Richarlison arrancó como titular ante el Nottingham Forest y a los 3′ ya ponía el 1-0 para Tottenham; con el posterior festejo mandando a callar a su entrenador. Desafiante.

Sin embargo, con revisión mediante, el VAR invalidó la jugada por offside.

não consigo aceitar que anularam o gol do richarlison MANO 😭pic.twitter.com/UcQdQdDGg5 — hourly richarlison (@hourlyrich97) March 11, 2023