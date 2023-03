Cristiano Ronaldo, estrella del fútbol mundial y jugador del Al-Nassr, vivió un particular episodio en el sufrido triunfo de su escuadra sobre el Al Baten por la liga de Arabia Saudita 2023.

El equipo del astro portugués logró remontar el partido por 3-1 con goles a los 90+3, 90+12 y 90+14 minutos frente al colista de la tabla, que había abierto la cuenta a los 17 minutos.

Ya terminado el encuentro y cuando el ex Real Madrid, Juventus y Manchester United se dirigía al vestuario, fue sorprendido por el grito de un niño aficionado del Al Baten: “Messi es mucho mejor que tú”.

Sin girar la cara hacia el niño, CR7 se notaba cabreado en dirección a los vestuarios por la dificultad de su equipo para vencer al último colocado y solo atinó a decir, con cierta ironía: “en general un partido fácil, era un partido fácil”.

Cristiano Ronaldo acumula ocho goles en seis partidos en la liga árabe y se llevó el galardón al mejor jugador del mes de febrero.

Bro is pissed after 3-1 win 🤣🤣🤣🤣 never a team player pic.twitter.com/vf4CTZFqnB

— Dream⚜️ (@ParisianDream__) March 4, 2023