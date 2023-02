Un registro que se hizo viral captó una bochornosa escena previo al derbi entre Chelsea y el West Ham United, válido por la 23ª fecha de la Premier League inglesa 2022-23.

El vergonzoso episodio se produjo en los alrededores del Estadio Olímpico de Londres. Allí, se observa a un hincha del Chelsea increpando a gritos y llamando ‘viejo’ a un adulto mayor seguidor de ‘The Hammers’.

Tras cartón aparece en escena un joven fanático del West Ham, quien noqueó de un solo golpe al airado aficionado de ‘The Bleus’.

El hincha del Chelsea cayó al suelo inconsciente. Mientras unos celebraban el golpe, otros aficionados se detuvieron a prestarle ayuda al joven.

Minutos después se publicó un nuevo video en redes, que mostraba al joven agredido de campera negra en una silla de ruedas con la cara ensangrentada.

Tras el encuentro, el defensor del Chelsea y la selección inglesa, Reece James, vio las imágenes y decidió pronunciarse en Twitter. “Me ha llamado la atención la noticia de que un fanático fue golpeado y noqueado antes del juego de hoy”, comenzó con su mensaje.

“Entiendo perfectamente la rivalidad y la tensión entre los equipos en los grandes partidos, pero la violencia no es la respuesta“, agregó.

En el plano estrictamente deportivo, el derbi terminó igualado a un gol con los tantos de Joao Felix (16’), en su primer gol con ‘The Bleus’, y Emerson Palmieri (28’) para los locales.

This Chelsea fan found out the hard way… pic.twitter.com/IWSysFvgOW

— EPL Bible (@EPLBible) February 11, 2023