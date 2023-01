El duelo entre Paderborn y el Stuttgart, válido por la Copa de Alemania, regaló este martes uno de los autogoles más ridículos y que de seguro estará entre los peores del año.

Fue a los 3 minutos cuando el defensa griego Konstantinos Mavropanos, del conjunto visitante, recibió un lateral y decidió enviarle un largo pase a su arquero, Florian Müller.

El guardametas, para mala suerte de ambos, se encontraba lejos del pórtico y no alcanzó a reaccionar a tiempo ante la habilitación de su compañero.

Así, lentamente la pelota cruzó la línea de gol y desató los festejos del público local.

Los aplausos y gestos de ánimo fueron dirigidos al central, aunque las imágenes muestran que fue Müller el que no estuvo fino a la hora de intentar controlar el pase.

Vale señalar que Paderborn y Stuttgart chocan por los octavos de final de la Pokal (Copa de Alemania), por lo que el tanto puede ser clave en la clasificación -o eliminación- de alguno de los equipos.

Oh dear, oh dear 🙈

Mavropanos accidentally nets the own goal scored from the furthest distance in #DFBPokal history 😱#SCPVfB pic.twitter.com/Wy6OqyirQn

— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) January 31, 2023