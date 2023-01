En diversos partidos al rededor del mundo se ven muchas veces insólitas jugadas para evitar la caída de la portería, pero lo vivido en el fútbol de Países Bajos, es la muestra más reciente de una real ‘avivada’ que protagonizó el portero del Feyenoord, Justin Bijlow.

Resulta, que en el duelo entre su equipo y el Twente, válido por la décimo novena fecha del campeonato Eredivisie, el Feyenoord comenzó ganando el encuentro con anotación del mexicano, Santiago Gimenez y con tranquilidad manejaron los hilos del compromiso.

Sin embargo, minutos más tarde, se formó una contra del Twente que el portero Justin Bijlow salió a cortar muy lejos de su portería.

Al darse cuenta que el balón estaba próximo a entrar a la cancha y él estaba muy distante de su arco, no encontró nada mejor que lanzar otro esférico hacia el terreno de juego, acción que provocó que el árbitro detuviera el partido por el ingreso de dos pelotas al césped del estadio.

En ese momento, el delantero del Twente, Virgil Misidjan se molestó por lo ocurrido y le lanzó el balón directo a la humanidad del ‘tramposo’ arquero, quien se llevó la amarilla por detener una ocasión de gol y por utilizar una artimaña para detener el duelo y poder volver a tiempo hasta su portería.

Posteriormente, se reanudó el encuentro que finalizó 1 a 1, con lo que el Feyenoord se instala en la primera posición de la liga holandesa con 42 unidades, mientras que el Twente es quinto con 36 puntos.

We’ve found Nick Pope’s #2

Get Justin Bijlow signed up for Eddie’s shithouse mags #NUFC

pic.twitter.com/84y1ojrTyQ

— Matthew Squires (@mjsquires) January 30, 2023