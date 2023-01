En el fútbol de Brasil, específicamente en la Serie A2 del Campeonato Paulista, un jugador quiso homenajear a Michael Jackson… con resultados nefastos.

Se enfrentaban el Portuguesa Santista y Novorizontino y, ya con el resultado casi definido a favor de los locales, Erik decidió mofarse de sus rivales con un lujito que imita uno de los pasos del ‘Rey del Pop’.

De acuerdo a Olé, el Portuguesa ganaba 4-2 en los descuentos de la segunda mitad cuando el mencionado jugador optó por dar una patada al aire y girar sobre sí en 360°.

Como era de esperar, los jugadores del Novorizontino no se tomaron la burla de buena manera y las emprendieron contra Erik.

Primero, el ‘bailarín’ fue bajado con una dura infracción y, trascartón, intentó ser golpeado por otros rivales cuando ya estaba en el suelo.

El árbitro del partido calmó la situación con un par de tarjetas amarillas, mientras que el paso de Erik en el fútbol de Brasil no tardó en viralizarse en las redes sociales.

A Portuguesa Santista venceu o Grêmio Novorizontino por 4 a 2, no domingo (15), no estádio Ulrico Mursa, em Santos, em partida da série A2 do Campeonato Paulista. Uma confusão rolou nos minutos finais. Veja: pic.twitter.com/TjqiC99MNh

— Craques de Bola BR (@craquesdebolabr) January 16, 2023