El portero español David De Gea está, una vez más, en ‘la mira’ de los hinchas del Manchester United.

El hispano se ha vuelto blanco de críticas tras un enorme error concedido este sábado en la humillante caída de su equipo en la visita al Brentford.

Resulta que cuando el reloj marcaba el minuto 10 del enfrentamiento, De Gea estuvo muy débil con sus manos y terminó ‘regalando’ un tanto al rival.

Si hasta Josh Dasilva, delantero del Brentford que efectuó el remate, celebró con incredulidad su tanto que significó la apertura de la cuenta.

Tras el pleito De Gea no ocultó su frustración por lo ocurrido, reconociendo a Sky que “para ser honesto, creo que yo le costé los tres puntos a mi equipo hoy”.

Consignar que con la derrota esta jornada los de Old Trafford marchan últimos (por diferencia de goles) luego de no sumar puntos en dos cotejos.

“Bundesliga isn’t serious, you’d never see goalkeeper mistakes like this in the PL 😭” pic.twitter.com/9O0jchSLt2

— 𝙅𝙞𝙡𝙨𝙝𝙞𝙚 (@MiaSanMane) August 13, 2022