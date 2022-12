Wolverhampton es uno de los equipos en Premier League que se encuentra peligrando, ya que encadenó un mal primer semestre que los dejó en la antepenúltima ubicación y en zona de descenso directa a la Championship.

Es por eso, que los ‘Wolves’ contrataron a Julen Lopetegui para enmendar el rumbo que lleva la presente campaña y en el primer duelo tras el parón del Mundial en la Primera División de Inglaterra, comenzó con el pie derecho, tras conseguir una agónica victoria ante Everton.

En un comienzo, Los Lobos comenzaron perdiendo el partido, con el gol de Yerry Mina a los 7′ minutos de iniciado el encuentro, pero Daniel Podence igualó el marcador a los 22′ minutos.

Posteriormente, el partido cayó en la lentitud hasta los minutos finales, donde Diego Costa se robó las miradas y no precisamente por realizar un gol.

Resulta que tras un tiro de esquina de los ‘Toffees’, la zaga del Wolverhampton logró despejar el balón para que sus atacantes comenzaran la contra, momento en que el balón llega a los pies del veloz Adama Traoré y Diego Costa solicita un centro para realizar una fantástica pirueta.

Sin embargo, su fantasía no se concretó, ya que calculó mal y no logró impactar la ‘chilenita’ que intentó hacer, pero para su fortuna y la de su equipo, el argelino Rayan Aït-Nouri llegó por el otro costado para rematar la jugada y decretar el 2 a 1 en el minuto 90’+5′.

Con esto, el elenco dirigido por el español obtiene sus primeros 3 puntos en el segundo semestre de la Premier League, en donde esperan poder salir de la mala posición en la que se encuentran y volver a los sitios de la parte alta donde estuvieron hace algunas temporadas.

Go on then. Watch it one more time 🍿 pic.twitter.com/JY95iV6LLa

— Wolves (@Wolves) December 27, 2022