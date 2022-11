Una particular situación ocurrida en la Championship League inglesa se volvió viral en redes sociales. Un fanático del Rotherham United le dio a un jugador su suéter para limpiar el balón antes de un saque de banda.

En las imágenes se aprecia a Wes Harding preparándose para realizar un saque lateral durante el encuentro ante el Norwich, que no contó con Marcelino Núñez, en el Nueva York Stadium.

Un aficionado se sacó la chaqueta antes de quitarse el suéter y entregárselo a Harding, quien lo usó para secar la pelota antes de devolverla.

El saque de banda posterior viajó la distancia requerida hacia el área penal, pero un defensa de Norwich lo desvió de cabeza. Finalmente, el Rotherham perdió en su reducto por 2-1.

La imagen es tendencia en redes y la mayoría de los internautas celebran la acción del ‘verdadero 12º hombre’ del Rotherham, principalmente por la dedicación a su equipo.

“La prueba de que los fanáticos del fútbol harán casi cualquier cosa por su equipo“, “verdadero espíritu de 12 hombres” y “eso es apoyar a tu club e ir más allá”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso ha surgido la duda entre muchos ‘tuiteros’ sobre si la ayuda externa es legal o sería sancionable.

No towels to dry the ball for a long throw at Rotherham Utd today so this fan goes above & beyond.

Like a modern day Walter Raleigh…

💪🏼😂💪🏼😂

pic.twitter.com/MBHryKpwVp

— Tristan Cork Post (@TristanCorkPost) November 5, 2022