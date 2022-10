El mediocampista chileno Marcelino Núñez sigue brillando en Inglaterra. El fin de semana fue elegido el ‘jugador más valioso’ en el triunfo a domicilio del Norwich sobre el Blackpool y ahora el ex UC aparece en el once ideal de la fecha 12 en la Championship League.

Tanto en el portal oficial del campeonato, ‘Sky Bet Championship’, como en el prestigioso medio The Football League Paper, el volante nacional de 22 años dice presente en el equipo ideal de la duodécima jornada.

Apuntar que Núñez, que fue titular y jugó durante 87 minutos en el Bloomfield Road, fue el único latinoamericano presente en la elección del mejor equipo del fin de semana.

El formado en Universidad Católica no tuvo problemas de adaptación en los ‘Canarios’ y es pieza fundamental para el técnico Dean Smith. Suma un gol, una asistencia y macizas presentaciones en 11 partidos jugados en el campeonato, todos como estelar.

Norwich City se sitúa en el segundo lugar de la segunda categoría del fútbol inglés, con 23 unidades, solo un punto detrás del líder que es Sheffield United.

📋 The #SkyBetChampionship Team of the Week!

𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦𝗛𝗜𝗣 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗔𝗬

Top Boss – Russell Martin, @SwansOfficial

Congratulations to Swansea, @Coventry_City, @pnefc, @ReadingFC, @LaticsOfficial, @NorwichCityFC, @WBA and @QPR who all have players named this week! pic.twitter.com/C3Mh819On2

— The Football League Paper (@TheLeaguePaper) October 3, 2022