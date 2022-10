Una insólita imagen se registró el pasado fin de semana en la Championship, la Segunda División del Reino Unido, luego que el compromiso entre el Hull City y el Birmingham, evidenciara un fallo del campo contra el reglamento.

Al momento de revisar la porterías, por parte de los árbitros del compromiso, se dieron cuenta que los arcos estaban más altos de lo que está estipulado en los estatutos de la Liga de Inglaterra, por lo que tuvieron que ser intervenidos, retrasando el inicio del partido y dejando inédita escenas en un campo de juego.

La acción que debieron emplear los trabajadores del estadio MKM, fue recortar los tubos verticales de ambos arcos, en donde emplearon una sierra mecánica en en césped del recinto británico.

Hull City vs Birmingham City has been delayed because the goals are too big 🥅

They are currently being sawed 2 inches smaller 🤣 pic.twitter.com/fMMoQOdoyE

— Football Daily (@footballdaily) October 16, 2022