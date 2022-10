¡Insólito! Más de 2 millones de personas firmaron un petitorio al gobierno británico para que Erling Haaland no juegue en la Premier League de Inglaterra.

El delantero noruego se ha convertido en la gran figura de la actual temporada en la máxima categoría del fútbol inglés, con un registro demoledor: 14 goles en solo ocho partidos.

Sumando todas las competencias, el ‘Androide’ acumula un total de 19 conquistas en 12 presentaciones. Un notable promedio de 1.58 tantos por partido.

Y en su carrera, el registro del seleccionado de Noruega también es llamativo: 154 goles en 194 encuentros.

Un 2022-23 de ensueño para el ariete de 22 años. Incluso, su compañero Jack Grealish en los ‘Citizens’ se rindió ante el noruego luego que marcara dos tantos en la goleada 5-0 sobre el Copenhague por la Champions.

“El portero del Copenhague me dijo algo sobre Haaland. Dijo: “¡Él no es humano! (…) Honestamente, Haaland es increíble. Nunca he sido testigo de algo así en mi vida. En el primer y segundo gol sólo me estaba riendo. Él siempre está ahí“, dijo el extremo izquierdo inglés.

Ahora, en Inglaterra, ingresaron una petición al gobierno británico para que Haaland no juegue en la Premier League. ¿El motivo? Porque lo consideran ¡un robot!.

La solicitud contó con más de 2 millones de firmas.

Al ser una solicitud divertida y obviamente humorística, la petición fue finalmente eliminada de la plataforma. En teoría, cualquier petición que reúna más de 100.000 firmas debe ser debatida en el parlamento británico.