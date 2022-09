El último Grand Slam del año,el US Open, ha mostrado diversas imágenes virales durante el transcurso del campeonato. Una de las sorpresas del torneo fue la derrota de Nadal ante Tiafoe, los magníficos puntos del murciano, Carlos Alcaraz y situaciones que han ocurrido en Nueva York.

Uno de los partidos más entretenidos que se han presenciado en la cancha del estadio Arthur Ashe, fue el duelo entre el oceánico, Nick Kyrgios y el ruso Karen Khachanov, donde este último doblegó al australiano, que quedó enrabiado con su actuación y destrozó sus raquetas una vez terminado el duelo.

Sin embargo, no fue lo único que llamó la atención en aquel compromiso, ya que unos hinchas no encontraron nada mejor que cortarse el pelo en pleno compromiso, algo que fue registrado por las cámaras de la transmisión oficial y que fue viral en todo el mundo.

JIDION GETTING A HAIRCUT AT THE US OPEN 🤣 @Jidion6 pic.twitter.com/wNbTMyIFsF

— SportsCenter (@SportsCenter) September 7, 2022