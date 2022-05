Jorge Valdivia, exjugador de Colo Colo, las emprendió contra Gustavo Quinteros. El "Mago" no le perdonó sus excusas a la goleada sufrida contra River.

Jorge Valdivia, exjugador de Colo Colo, no quedó indiferente durante la goleada propinada por River Plate a los albos en Copa Libertadores y cuestionó al técnico Gustavo Quinteros.

A través de redes sociales, el ‘Mago’ lamentó el baile que sufrió el ‘Cacique’ en Buenos Aires y criticó los dichos del DT quien, tras el partido, las emprendió contra los hinchas que retardaron el comienzo del segundo tiempo.

“Hay un grupo de gente que hace todos los partidos problemas y perjudican al equipo. Hoy demoraron el inicio y no sé si fue uno de los motivos de la desconcentración”, lamentó Quinteros.

“¿Es en serio?”, fue la respuesta de Valdivia, desatando una amplia discusión con hinchas en redes sociales.

“¿Qué está mal de lo que dijo?”, le preguntó un seguidor, a lo que el talentoso volante sostuvo “que no lo sabe. Entonces si no lo sabe, no lo diga. River fue superior, simple”.

“Doy vuelta la página y ya armo el próximo partido. Debo ganarle a Fortaleza y ya pensamos en ello. Necesito recuperar a mis jugadores”, aconsejó Jorge Valdivia.

Ante la ola de cuestionamientos, el ‘Mago’ destacó que Quinteros también sumara algo de autocrítica a su análisis.

“Con mayor razón no podemos ver una cuña de esas. Hay tiempo para Fortaleza, me acuerdo de Delfín: perdimos éramos todos malos y terminamos en cuartos. Ahora Quinteros tiene esa misma chance. Necesitamos de los hinchas siempre”, concluyó el volante.

Si así fue , eso si que es autocritica

Bien https://t.co/QSfOlsDkkw — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) May 20, 2022