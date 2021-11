A horas del cruce frente a Internacional de Porto Alegre y a una semana de la gran final de la Copa Libertadores, un gran número de hinchas se aglomeró para acompañar al bus de Flamengo en su salida de Río de Janeiro, con el fin de arengar a sus jugadores de cara a estos trascendentales partidos.

Una especie de ‘arengazo’ que llamó la atención en suelo brasileño por la masividad de la actividad y que contó con uno de los momentos más surrealistas de la jornada, que se convirtió en viral en redes sociales; dos fanáticos se subieron al techo del bus y desde una ventanilla de emergencia, lograron ingresar una pequeña parte de su cuerpo.

Ante la impávida mirada de los futbolistas dentro del bus, incluido Mauricio Isla, ambos hinchas realizaron gestos y gritos de apoyo al plantel dentro del vehículo, mientras uno de los personales de seguridad buscaba calmar la situación por todos los medios.

This Flamengo fan managed to open the emergency exit on the team bus to say hello to the team 👋pic.twitter.com/p8M3TThQoE@ESPNFC

— Leticia 🏳️‍🌈 🦋 (@parker_let) November 20, 2021