Además de convertir el agónico gol que permitió la victoria 1-2 de Serbia ante Portugal en Lisboa y la posterior clasificación del elenco balcánico al Mundial de Catar 2022, Aleksandar Mitrović protagonizó uno de los momentos más surrealistas de la jornada tras salir a festejar con los aficionados.

Luego de que ambos equipos se marcharan a los vestuarios tras el pitazo final en el Estadio Da Luz, el delantero que milita en el Fulham decidió volver a la cancha para despedirse de la afición serbia, que aún se encontraba en las gradas, de una particular manera; sin pantalones y con una Coca Cola en la mano, aludiendo al polémico momento que vivió Cristiano Ronaldo con la marca de bebidas durante la pasada Eurocopa.

La irónica celebración del artillero de 27 años no dejo indiferente a nadie y provocó un sinfín de reacciones en redes sociales, donde rápidamente se viralizó el video.

This guy real celebrated in Portugal by drinking some Coke? 😂 Mitrovic pic.twitter.com/tfded2b2nS

— DopeFutImage (@FutDope) November 15, 2021