Luego de que Ben Brereton reconociera que es hincha de Colo Colo en el fútbol chileno por influencia de su madre, el comentarista José Luis Villanueva cree que es más una movida para ganar popularidad.

“Mi mamá apoya a Colo Colo. Si mi mamá los apoya, yo también apoyo a Colo Colo”, dijo Ben Brereton en conversación con TNT Sports.

En ese sentido José Luis Villanueva, en tono de broma, tocó el tema en el programa que participa en radio Pauta.

“Tiene mucho humo esto. Es como cuando las modelos argentinas llegan a Chile dicen que son hinchas de Colo Colo. Les conviene porque se ganan al 51% de la población”, cree.

“Él no lo necesita porque la gente lo quiere mucho, se lo ha ganado en cancha. El no es hincha de Colo Colo, porque dijo ‘mi mamá es de Colo Colo y a mi me gusta Colo Colo’. Yo creo que le debe gustar el Chelsea”, ironizó, pese a que el mismo Brereton reconoció que en Inglaterra apoyaba al Stoke City.

El jugador del Blackburn debe enfrentar un nuevo compromiso con su club este sábado, cuando reciba al Sheffield United con el objetivo de dejar atrás la derrota por 7-0 que sufrieron los Rovers ante el Fulham.

Después de eso, el chileno viajará a Sudamérica para sumarse a los trabajos de Martín Lasarte de cara a la doble fecha de noviembre de las clasificatorias al Mundial de Catar 2022.