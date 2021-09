Marcelo Ríos sigue haciendo de las suyas en redes sociales y esta vez, el protagonista fue la pareja de su hija; el seleccionado nacional Guillermo Maripán.

Luego de una publicación del zaguero del Mónaco en su cuenta de Instagram junto a Constanza Ríos, donde le expresa a la modelo que “poder estar junto a ti y verte sonreír cada día… Me haces feliz”, el ex tenista escribió un particular mensaje.

“Me alegro por ustedes y disfruten el amor que se tienen. Te amo, hija preciosa”, expresó el ‘Chino’. Para luego, agregar una genial broma a su nuevo yerno.

“¿Cuándo juegan con el PSG para que me invites? Gracias, yerno”, remató.

Cabe consignar que el seleccionado nacional y Constanza hicieron pública su relación hace un par de días, siendo esta fotografía la primera que sube Maripán a sus redes sociales.