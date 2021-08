Otro ‘bombazo’ fue confirmado este viernes. El portugués Cristiano Ronaldo selló su regreso al Manchester United, remeciendo a la Premier League.

El ahora exjugador de la Juventus vuelve a Old Trafford luego de negociaciones que lo pusieron en el Manchester City y el Paris Saint-Germain, conocedores del disgusto de CR7 en la ‘Vecchia Signora’.

Y los más contentos con la vuelta del luso son los hinchas del United. Así quedó reflejado en un despacho televisivo británico, donde un par de aficionados se tomaron las cámaras.

Mientras un periodista daba detalles del acuerdo entre Ronaldo y los ‘Red Devils’, un par de fanáticos realizaba a sus espaldas el festejo que CR7 luce en cada gol.

Mientras aguardan por que Ronaldo esté disponible para jugar, vale señalar que el Manchester United visitará al Wolverhampton este domingo 29 de agosto, por la tercera fecha de la Premier League, desde las 11:30 horas.

Spot the Manchester United fan who is clearly buzzing Cristiano Ronaldo is back at the club 🤣 pic.twitter.com/ICBDL5vPDy

— Football Daily (@footballdaily) August 27, 2021