ChatGPT tendrá acceso legítimo a contenido de medios como Wall Street Journal y The Sun

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

News Corp y OpenAI sellan acuerdo histórico para que la tecnológica utilice el contenido de medios como The Wall Street Journal y The Sun en productos de Inteligencia Artificial. La alianza busca promover la toma de decisiones fundamentadas basadas en información fiable, compartiendo conocimiento periodístico para mantener altos estándares de calidad. A diferencia de otros medios como The New York Times, News Corp elogia a OpenAI como "socios con principios". La colaboración marca una nueva etapa en la integración de la IA y el periodismo de primer nivel.