La prestigiosa Camerata Vocal de la Universidad de Chile, conjunto integrado por cantantes de gran virtuosismo y trayectoria, presentará el concierto Íconos del Rock este sábado 5 de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Campus Casa Central Valparaíso.

En esta actuación el elenco, dirigido por Juan Pablo Villaroel, rendirá homenaje a bandas e intérpretes de transcendencia mundial como The Beatles, Queen y Sting, abordando su repertorio en versiones a capela y otras acompañadas de piano.

A través de complejos y envolventes arreglos, la agrupación vocal interpretará los éxitos indiscutidos de quienes revolucionaron el mundo con su música. Yesterday, Eleanor Rigby y A Day in the life, de The Beatles; We are the champions, Bohemian Rhapsody y Somebody to love, de Queen; y Every Breath you take, Englishman in New York y Fields of gold, de Sting, forman parte del programa que el público podrá disfrutar este fin de semana.

“Es una novedad de colores las que ofrece, cuando uno escucha una canción de los Beatles uno tiene en la cabeza la armonía que ellos hicieron. En este concierto se enriquece esa armonía con más notas, con acordes diferentes, conservando la esencia de la canción. En ese sentido, los arreglistas son pulcros, no intervienen en lo esencial de la canción, sino que hacen de la canción algo distinto, algo más amplio, más enriquecido por la cantidad de voces que hay y eso es una novedad”, explicó el director de la agrupación, Juan Pablo Villarroel.

Los 16 integrantes de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile son instructores y miembros de otro elenco de gran prestigio y relevancia, como es el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, conjunto que también es conducido por Villarroel.

“Interpretamos desde música del Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, pasando por el Barroco, el Clasicismo, el siglo XX, incluso, también pasamos por el Romanticismo a capella o con piano, lo que nos permite hacer Brahms y ese tipo de compositores, entonces es un grupo versátil, y, aprovechando su profesionalismo, el repertorio suele ser complejo. Hemos hecho cosas muy complejas que no son abordables por un coro tradicional”, señaló Villarroel.

La venta de entradas para este concierto está disponible en Ticketpro.cl. Los valores son $15.000 General, $10.000 Funcionarios USM, $6.000 Tercera Edad, $6.000 Estudiantes general y $3.000 Estudiantes USM.