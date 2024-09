Este sábado 28 de septiembre, a las 19:00 horas, el Teatro Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) en Valparaíso será escenario de la gala lírica "Romance y ópera", donde destacados cantantes nacionales como Tabita Martínez, Evelyn Ramírez, Gonzalo Tomckowiack y Patricio Sabaté, junto a la pianista rusa Svetlana Kotova, interpretarán arias y dúos de reconocidas óperas como Romeo et Juliette de Gounod, Carmen de Bizet y Turandot de Puccini, entre otras. La venta de entradas ya está disponible en Ticketpro.cl.

Algunos de los cantantes más renombrados del país se presentarán este sábado 28 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Campus Casa Central Valparaíso, para dar vida a una gran gala lírica, denominada “Romance y ópera”.

Se trata de la soprano Tabita Martínez, la mezzosoprano Evelyn Ramírez, el tenor Gonzalo Tomckowiack y el barítono Patricio Sabaté, quienes actuarán junto a la destacada pianista rusa Svetlana Kotova.

Tabita Martínez, reconocida por su talento en la escena lírica nacional, ha participado en numerosas producciones operáticas en los principales escenarios del país y ha destacado a nivel internacional en países como España.

Por su parte, Evelyn Ramírez se ha consagrado como una de las mezzosopranos más importantes del país, ganando el Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile en varias oportunidades.

Gonzalo Tomckowiack tiene estudios de ópera en el Conservatorio Real de Bruselas (Bélgica) y el Instituto de Ópera de la Universidad de Boston, Estados Unidos. Ha sido galardonado en el Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus (España) y el Concurso Internacional de Canto de Verviers (Bélgica).

En tanto, Patricio Sabaté ha realizado más de 30 óperas dentro y fuera de Chile, obteniendo distinciones como el premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile 2009 y 2014.

Programa de “Romance y ópera” en la USM

El programa de esta gala lírica destaca por reunir arias y dúos de las óperas más importantes de todos los tiempos, como Je veux vivre de Romeo et Juliette de Gounod, Toreador y Habanera de Carmen de Bizet, La donna è mobile y Caro nome de Rigoletto, In un coupé de La Bohème de Puccini, Mon coeur de Samson et Dalila de Saint-Saëns y Nessun dorma de Turandot de Puccini, entre otras.

Sobre este repertorio, el tenor Gonzalo Tomckowiack comenta que “son las arias más emblemáticas y las más conocidas porque queríamos hacer de esta gala lírica una fiesta que el público realmente pudiera disfrutar al máximo. El nombre que escogimos (Romance y ópera) tiene que ver con que la mayoría de las arias están representadas por personajes románticos, a pesar de que no todo el estilo musical es romántico porque hay bel canto, hay francés, óperas más dramáticas como Carmen, un trocito de zarzuela y además Svetlana tiene un repertorio muy interesante como piano solo”.

Por su parte, la renombrada soprano Tabita Martínez comenta que “para mí es un honor poder cantar con ellos, con Gonzalo, Patricio, Evelyn. Uno los admira porque han hecho una carrera súper importante, son voces importantes. Me siento muy honrada de estar en este cuarteto con ellos, los conozco desde que partí cantando, como los grandes referentes de la ópera en Chile”.

La venta de entradas para este concierto está disponible en Ticketpro.cl. Los valores son $20.000 Primeras filas, $15.000 General, $10.000 Funcionarios USM, $6.000 Tercera Edad, $6.000 Estudiantes general y $3.000 Estudiantes USM.