Teatro a Mil: "María Isabel", una obra sobre revolución, resistencia y patriarcado en el MIR

La obra se centra en buena parte de la vida de María Isabel Matamala Vivaldi. Una pediatra penquista que se incorpora al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Quiere cambiar el mundo, incluido a su propio partido.

María Isabel, una mujer singular y brillante

La obra se centra en la figura de María Isabel Matamala Vivaldi, desde mediados de los 60 hasta finales de los 70. Una mujer inquieta, consecuente, cuestionadora, activa y activista.

La obra parte con discusiones en torno a Paulo Freire, el rol de la educación y los efectos del sistema capitalista.

“Leer para comprender. Comprender es ejercer la democracia”, dicen. “El educador es un artista. Rehace el mundo, lo redibuja.”

María Isabel, de chapa “Raquel”, junto a sus compañeros y, en especial, algunas compañeras, quieren cambiar un mundo injusto. Desigual.

“Sí queríamos hacer la revolución, debíamos tratar de cambiar el Partido desde adentro.”

Pero llega el golpe de estado. No hay armas. El MIR llama a resistir en el país, no a exiliarse. María Isabel pasa a la clandestinidad, hasta que es detenida el 5 de febrero de 1975.

Entonces viene la prisión en Villa Grimaldi (Cuartel Terranova), la tortura. Los detenidos desaparecidos, los compañeros asesinados. Luego el traslado a Cuatro Álamos y a Tres Álamos. Con un paso por un establecimiento de Soquimich, entre junio y septiembre de 1975.

Después vendrá el exilio en Suecia, el trabajo partidario y, finalmente, su renuncia al partido.

Una obra que ilumina

María Isabel es una obra atractiva, crítica, que muestra desde los sueños de los 60 y 70, la ingenuidad (que, con la perspectiva del tiempo, parece incomprensible) durante la Unidad Popular, los crímenes de la dictadura y problemas internos del MIR.

Si bien parte de lo que muestra la obra no es nuevo (Villa Grimaldi, Miguel Krassnoff, etc), es interesante la perspectiva femenina. Mucho más interesante es la mirada feminista de María Isabel Matamala y de un grupo de militantes (Ana María Moreira Fuenzalida, Nelly Pinto Contreras, Amelia Negrón Larre, Bernardita y Rosa) sobre el MIR. Esto si es menos conocido.

Ellas hacen, estando presas en Tres Álamos, una encuesta y un informe sobre el machismo al interior del partido. Un trabajo pionero y revolucionario para la época. Para las circunstancias que estaban viviendo.

María Isabel, con una acertada puesta en escena, es una buena invitación a mirar con otra perspectiva nuestra historia. A reflexionar y cuestionar(se). Una obra que puede ser incómoda, por poco complaciente, pero que da esperanzas.

Ana Luz Ormazábal

Estudió Actuación en la Universidad Católica y realizó un Magíster en Performance Practice and Research en The Royal Central School of Speech and Drama, University of London, Inglaterra.

Es directora, investigadora escénica y docente. Su trabajo comienza con la puesta en escena Concierto (2012) y Agnetha Kurtz Roca Method (2015). Funda y dirige el ANTIMÉTODO, práctica de investigación y creación escénica, que reúne a diversos colaboradores. En él, crea Ópera (2016) y Al Pacino (2019).

En 2021 es invitada por el Teatro UC a crear y dirigir el montaje Este teatro no está vacío, premiada por el Círculo de Críticos de Arte de Chile en la categoría Mejor Dirección. También es seleccionada para el International Forum del Thetertreffen Berliner Festpiele.

Es docente en diversas universidades de Santiago, y colabora permanentemente con artistas y espacios de reflexión y creación escénica (Acompañamiento de mujeres, Aproximaciones a la palabra, Trashumantes, FITAM, entre otros).

Juan Pablo Troncoso

Actor y dramaturgo, Magíster en Literatura. Forma parte de las compañías La Junta y Colectivo Zoológico. Es autor de las obras El Once, No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán, NIMBY, Muerte y explosión de un anarquista chileno, Tú no hablas, Jugar a la guerra, versiones de Natacha y Casa de Muñecas, y la última producción GAM 2023, María Isabel.

Sus textos se han presentado en México, España, Alemania y Argentina. Además, dirigió las obras La Leva y Aquí no se ha enterrado nada, de Leonardo González, y Jugar a la guerra, de su autoría.

Formó parte del Programa Internacional de Dramaturgia The Royal Court Theatre, organizado por Teatro La Plaza y Fundación Teatro a Mil. Es docente en las Escuelas de Teatro de la Universidad de Valparaíso, UNIACC y Pontificia Universidad Católica de Chile.

María Isabel

Dirección de Ana Luz Ormazábal

Dramaturgia de Juan Pablo Troncoso

Idea original de Ana Luz Ormazábal y Camila González.

Elenco: Camila González, Marcela Salinas, Esteban Cerda, Mariela Mignot

Diseño integral: Manuel Morgado

Asistencia de producción: Valentina López Sagüés

Compositor: José Manuel Gatica

Fotografías: Daniel Corvillón

Producción GAM 2023

Duración: 105 minutos

Recomendación: +14 años

Funciones: 16 de enero, a las 18:30 horas, en Sala A2 del GAM.

Precio: $10.000 general