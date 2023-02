Ganadores de "Del Cerro al Barrio" dan la clave para clasificar a su primer Valparaíso Cerro Abajo

De cara al Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, los ganadores de "Del Cerro al Barrio" dieron sus secretos para clasificar por primera vez a la reconocida carrera.

Sigue la cuenta regresiva para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la carrera de descenso más reconocida de Chile y que este 12 de febrero coronará al nuevo “rey del puerto”.

Este fin de semana se confirmó a sus tres nuevos participantes, quienes ganaron una wildcard (invitación) por su buen desempeño en el campamento de bicicletas “Del Cerro al Barrio”.

Ellos son Lorenzo Guarello, Fernando Riquelme y Kristof Müller, quienes competirán de igual a igual con los mejores riders de nuestro país y de nivel internacional en la comuna porteña.

Los dos primeros conversaron con BioBioChile, dando las claves de su triunfo en “Del Cerro al Barrio” y sus expectativas para el VCA.

“La experiencia fue genial, nunca había estado en un camp y todo lo nuevo es bacán. Nos evaluaron jueces de primer nivel, eso fue genial. Creo que mantuve una constancia, no fui el mejor en todo o en algunas cosas, pero sí estaba sólido en todos los puntos”, comentó Riquelme.

“Llegué confiado, bien preparado, pero el nivel estuvo bien alto. Me voy contento con el resultado logrado, rendí de acuerdo a lo que esperaba”, indicó, por su parte, Guarello.

Será la primera vez de ambos participantes en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, algo que los inunda de emoción.

“Estoy demasiado emocionado, llevo muchos años en la escena, he corrido afuera. Me he dedicado a la bicicleta y nunca había podido obtener el pase por distintas razones. Este año se me presentó la ocasión, vine y me lo llevé”, señaló Fernando Riquelme, ganador hace semanas del Coquimbo Cruz Abajo.

En tanto, Lorenzo Guarello afirmó que “será mi primera vez en Valparaíso. Es un sueño desde niño, yo soy nacido y criado en Viña del Mar y siempre iba a ver la carrera. Mis expectativas es hacer una bajada limpia, conectar todos los saltos y lograr disfrutar la carrera”.

Riquelme, por su lado, detalló que “tengo pocas expectativas, lo primero era llegar y ya estamos dentro. Me encantaría ser Top 15 y clasificar al próximo año, pero la meta ya está cumplida. Quiero mostrar mi estilo y que tengo las cualidades para poder correr”.

Para cerrar, ambos explicaron cómo se prepararán para la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. “No fiesta, nada de alcohol. Comida sana y buen descanso”, dijo Fernando. “Nos vamos a preparar en escaleras en Viña, más que nada para alistar la bicicleta y llegar bien afinados al día del evento”, concluyó Guarello.