¿Cómo ganar el Valparaíso Cerro abajo?: Últimos campeones dan secretos para ser el "rey del puerto"

Tomás Slavík y Pedro Ferreira, últimos campeones del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, dieron sus claves para ser el "rey del puerto".

¿Cómo ganar una carrera de Downhill Urbano? Es una pregunta que se han hecho los cientos de pilotos que han corrido alguna de las 19 ediciones de la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.

Desafío al alcance de pocos y que sólo nueve corredores han logrado. Precisamente dos de ellos, los últimos campeones, entregaron cuáles serían sus claves para lograr conseguir el anhelado título en los cerro del puerto.

Según Tomás Slavík, ganador en 2017 y 2018, una carrera como esta la ganarás si sabes desenvolverte con excelencia en cada uno de los tramos de la carrera pero, a pesar de eso, cree que hay dos secciones que son las más importantes.

“Creo que uno de los sectores claves es al inicio de la carrera, en las escaleras de Boccaccio. Ese sector de 400 metros de escaleras donde vas muy rápido y debes poder conectar a la perfección cada sección puede restarte muchos segundos valiosos a la hora de querer ganar”, aseguró el checo.

Además, aprovechó de destacar la sección “Moto GP” que va luego del Wallride de Atahualpa. “El Moto GP es una de las partes más complicadas y necesarias de la carrera, esto porque debes tener un buen estado físico y no aflojar hasta llegar a la pérgola de flores. Creo que soy muy bueno en ambos sectores, pero en años anteriores hay sectores donde no he podido arriesgar lo necesario”, sentenció Slavík.

Por su parte, para el chileno Pedro Ferreira, ganador en 2022 y 2019, para ganar un Valparaíso Cerro Abajo se debe ser constante en todos los sectores de la pista.

“Para pensar en un podio o en ganar se debe conocer la pista a la perfección, saber dónde hay que acelerar, saber cómo tomar las curvas, frenar donde corresponde y llegar a cada sector como corresponde”, señaló el actual monarca del VCA.

Además, aprovechó para comentar que a su juicio él consideraba que sus principales atributos se podían desarrollar de mejor manera al inicio de la carrera. Es decir, el tramo que considera las Escaleras de Boccaccio y hasta el salto del Faro Azul.