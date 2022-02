Tomás Slavík se ilusiona en retorno a Valparaíso Cerro Abajo: "Nunca antes estuve mejor preparado"

El rider checo Tomás Slavík, campeón mundial, asegura que la única motivación que tiene en la actualidad es "ganar la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo".

Quiere su revancha. El experimentado rider checo Tomás Slavík solo piensa en su retorno a la carrera Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, competencia que vuelve en grande el próximo 27 de febrero tras tres años de ausencia.

Y es que la última experiencia del europeo en la ‘Joya del Pacífico’ no fue todo lo positiva que hubiese querido: se cayó en su pasada y eso le impidió conseguir el tricampeonato.

Desde ese día, Slavík añoraba volver. “La última vez no funcionó muy bien para mí y por lo mismo siento que tengo un tema pendiente en Valpo, así es que me he estado preparando para esto en los últimos 3 meses”, admitió el deportista en entrevista con BioBioChile.

“He puesto todo mi tiempo en esta carrera, entonces siento que nunca antes estuve mejor preparado como esta vez. Vamos a ver qué ha cambiado en los últimos tres años. Hay nuevos competidores, pero hice lo mejor que pude desde mi lugar”, avisó el también campeón mundial en la categoría Fourcross del UCI World Championship 2021.

En relación a su preparación, Slavík remarcó que “estuve en casa, en Europa. Estuvo todo más difícil, por ejemplo los viajes por el tema del covid, y la mayoría del tiempo estuve en República Checa preparándome ya sea en el gimnasio, arriba de la bicicleta”.

“He estado tratando de juntar todas las piezas del puzzle para que funcione de la mejor manera. Llegué a Chile a dos semanas del eventos y me siento bien, la bicicleta también la siento bien”, complementó.

El próximmo domingo Slavík se reencontrará con su verdugo de la última edición, Pedreo Ferreira, con quién no ha conversado. “La verdad es que nunca hablamos antes de las carreras, solo nos saludamos y pequeñas conversaciones. Nunca tenemos largas conversaciones, no hemos hablado específicamente de la carrera”.

“Mi gran motivación es lograr un tercer título en Valparaíso”

Tomás Slavík se ilusiona. Está ansioso como nunca y solo tiene una cosa en mente: alcanzar otra corona en Valparaíso.

“Después de casi 20 años en un buen nivel es cada vez más difícil encontrar una motivación, y por eso estoy siempre buscando nuevos desafíos. Para mí la gran motivación ahora es conseguir el tercer título en Valpo”, aseguró.

“No son muchos los que lo han logrado antes y por ahora esa es la razón por la que me levanto cada mañana, salgo de mi zona de confort. Cuando he fallado o me he caído he pensado que quiero terminar otra carrera en Valpo y espero que funcione todo bien”, acotó.

Finalmente, Slavík, que fue jurado en el ‘bike-camp’ del “Cerro Al Barrio”, que otorgó tres cupos a la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, elogió el nivel de los riders nacionales.

“Son de los mejores en Chile, entonces tienen todas las habilidades, son todos muy buenos… todos tiene muy buenas habilidades”, cerró.