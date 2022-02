¿Quién es Tomás Slavík? el campeón mundial que quiere recuperar la corona del Valparaíso Cerro Abajo

Este domingo 27 de febrero el checo Tomás Slavík tendrá la oportunidad de cobrar revancha en una nueva edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.

Recordemos que el 2019, el dos veces “Rey del Puerto” (2017 y 2018) sufrió un fuerte accidente a los pocos minutos de arrancar su bajada final, por lo que no pudo continuar en carrera.

“Red Bull Valparaíso Cerro Abajo significa mucho para mí, desde mi caída en 2019 no había tenido la oportunidad para volver a correr el evento, pero este año es mi principal objetivo, todos mis esfuerzos están puestos ahí”, dijo en la previa del evento.

Ya han pasado tres años de esa competencia, la cuál quedó en manos del chileno Pedro Ferreira.

Ahora, el checo volverá por la corona de Valparaíso Cerro Abajo como aspirante al título, y con la confianza a tope luego de haberse coronado campeón mundial en la categoría Fourcross del UCI World Championship 2021.

Un campeón en diferentes disciplinas

Tomás Slavík, con 34 años, es uno de los máximos exponentes de la clase élite de la modalidad Four Cross (4X) en bicicleta de montaña.

Sus inicios se remontan al 2009, cuando compitió profesionalmente en Four Cross y en carreras de BMX en juveniles.

El 2010 conquistó su primer gran logro, al proclamarse Campeón del Mundo de Tour Cross y, el año siguiente, quedó 3º en la general del circuito de la Copa del Mundo UCI.

Lamentablemente, La Unión Ciclista Internacional (UCI) suprimió la modalidad de Four Cross de la Copa del Mundo en 2012, pero Slavík y los demás competidores de esa disciplina participaron en el 4X Pro Tour, donde también cosechó buenos resultados.

Ese mismo año se quedó con la primera temporada y el 2013 triunfó en casi todas las Four Cross de la temporada, llevándose de nuevo el título.

Campeonato del Mundo de MTB 2021

El 2021, Tomás Slavík viviría una nueva alegría, tras coronarse campeón de 4X en el Campeonato del Mundo de MTB.

En la categoría masculina, el checo fue el más rápido imponiéndose en la tanda final al francés Adrien Loron, al austriaco Hannes Slavik y al italiano Martti Sciortino.

Recordemos que el Four Cross es una disciplina del ciclismo de montaña disputada en tandas de cuatro corredores a la vez.

Ahora, el objetivo del checo está en Valparaíso Cerro Abajo: “Mi preparación está siendo 100% enfocada en VCA. Este año me salté cualquier otra carrera porque no quiero distracciones. Vengo a quitarme la espina que me quedó la última edición y espero poder terminar con un buen resultado la carrera”, sentenció.