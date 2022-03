Rojas Vade esperará mecanismo de reemplazo e insiste en que "no se cumple condición para renunciar"

Tras el anuncio del Senado sobre la votación del proyecto que regula la renuncia y reemplazo de las y los convencionales para este 2 de marzo, Rodrigo Rojas Vade, dijo a través de un video que mantendrá "en espera" retomar sus funciones y agregó que en estos momentos "no se cumple la condición para renunciar".

El convencional Rodrigo Rojas Vade dijo a través de un video que mantendrá “en espera” retomar sus funciones, tras la votación del Senado de este miércoles sobre el mecanismo de reemplazo de los constituyentes.

“Atendiendo a lo que informó el Senado, que se encontraría en tabla para el día miércoles el proyecto de ley que permite que las y los convencionales constituyentes puedan renunciar de forma voluntaria y ser reemplazados, es que mantendré en espera de retomar mis funciones. Confiando en que las fuerzas políticas aprobaran el proyecto de ley que permitirá que el distrito 13 vuelva a estar representado con cuatro escaños”, indicó el convencional.

Cabe mencionar que este miércoles la Sala del Senado se pronunciará sobre el proyecto que regula la renuncia y reemplazo de los constituyentes.

Un caso que ha generado bastante polémica, donde incluso dentro de la Convención algunos de sus pares le han pedido a Rojas Vade que “no vuelva”.

Otros convencionales han apuntado sus dardos contra el Senado, tras la lentitud en la tramitación del proyecto que permite el reemplazo dentro de la Convención.

Frente a esto, la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), hizo un llamado a Rojas Vade a que vaya a “la Convención y renuncie”.

“Aquí el señor Rojas Vade podría venir a la Convención y renunciar. Creo que es lo que correspondería y trasparentaríamos un hecho que es importante”, precisó la presidenta del Senado.

“No se cumple condición para renunciar”

Fue en este contexto que el convencional Rojas Vade aclaró que “el articulo 60 que rige a senadores, diputados y convencionales, indica que “podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos”.

Agregando que “si bien mis diferentes diagnósticos me han tenido hospitalizado 17 veces en los últimos 7 años, no se cumple esa condición por lo tanto es falso que yo no he tenido la ‘voluntad’ de renunciar”.

Así también precisó que su “compromiso con la revuelta popular nunca obedeció ni a intereses personales, ni políticos, ni económicos, ni de poder, por el contrario, solamente apoyar con convicción, lucha y fuerza todas las demandas populares emanadas desde los territorios y la revuelta que favorezcan a los pueblos de chile de Arica a Magallanes”.