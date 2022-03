Rojas Vade y su polémico regreso: las teorías del anuncio que complica a la Convención

Un correo de madrugada encendió las alarmas: Rojas Vade, que no trabaja en el órgano desde la primera semana de septiembre, anunció que volvería a la Convención Constitucional a falta de mecanismos para su renuncia. Esto motivó una ola de rechazo y críticas, tanto a él como al Senado, por no tramitar antes este problema. Mientras sus más cercanos aseguran que no sabían de esta decisión de antemano, un constituyente declaró que posiblemente la intención de Vade sea “presionar” para el ingreso de Andrés Cuevas, el candidato a constituyente de La Lista del Pueblo más próximo en el resultado de su distrito.