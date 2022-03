El "nudo" en el Senado que complicó la salida de Rojas Vade de la Convención

Este martes el aún constituyente Rodrigo Rojas Vade retomará sus funciones, según adelantó en un correo electrónico que envió a la mesa de la Convención. El lento avance en el Senado del proyecto que busca habilitar un mecanismo de renuncia y reemplazo, volvió a tensionar las relaciones entre ambos organismos, con su pronta eliminación en ciernes.

De manera telemática se conectará el convencional Rodrigo Rojas Vade, a la sesión de pleno que se realizará durante esta tarde.

Su retorno movió las aguas en la Convención, y generó un rechazo casi transversal.

Además, llamó la atención la forma en que hizo su anuncio: la comunicó a la mesa del organismo en un correo electrónico enviado a las 4 de la madrugada con 40 minutos.

¿Cuál es la razón de su retorno? Según Rodrigo Rojas, la determinación la tomó porque los electores de su distrito tienen el mismo derecho a ser representados en la Convención.

En su discurso apuntó al Senado, manifestando su molestia por la lenta tramitación del proyecto que busca habilitar un mecanismo de renuncia y reemplazo.

La teoría tras el anuncio de Rojas Vade

Según fuentes de Radio Bío Bío, “Pelao” Vade no comunicó su decisión a su excolectivo. Tampoco lo hizo a su compañero de lista Cristóbal Andrade, el único convencional que sigue siendo parte de la Lista del Pueblo.

Este último, por su parte, aseguró que posiblemente la intención sea “presionar” para el ingreso de Andrés Cuevas, el candidato a constituyente de La Lista del Pueblo más próximo en el resultado de su distrito.

“¿Qué lo habrá motivado a hacer esto ahora? No sé si habrá algo detrás. Fue ahora que estaba todo tranquilo. Pero específicamente, el objetivo es darle presión al Senado para que haga este mecanismo de reemplazo y entre Andrés Cuevas”, dijo a Radio Bío Bío.

“No sé si él habrá conversado con el ‘Pelao’, porque tienen comunicación ellos dos, ellos hablan. La idea es que entre Andrés Cuevas”, apuntó Andrade.

Recordemos que Rodrigo Rojas Vade anunció su renuncia a la Convención tras reconocer que había mentido durante su campaña asegurando que padecía cáncer.

Sin embargo, sólo se trató de una salida mediática, ya que continuó recibiendo su dieta como convencional, que a la fecha suma más de 12 millones de pesos.

Como no existía una fórmula para dar un paso al costado, ni tampoco para que sea remplazado, indicó en ese entonces que estaría dispuesto a esperar.

El “nudo” en el Senado

El camino era la vía legislativa, con el objetivo de regular su salida y además, de habilitar un mecanismo de remplazo.

Sin embargo, éste último punto era el nudo que entrampó el debate. El remplazo no era bien visto por senadores de derecha, por lo que si se sometía a votación la iniciativa, era muy probable que ésta se rechazara.

Es por eso que en la Cámara Alta se decidió dividir el proyecto: renuncia del remplazo y evitar que sea rechazado como “un todo”.

No obstante, de todas maneras tanto desde la Convención, como desde el Senado, rechazaron la posibilidad de que haya una especie de negociación, justo cuando las relaciones están en un punto crítico.

Esto último, tomando en cuenta que entre las normas que están siendo discutidas precisamente esta semana, está el “Unicameralismo Corregido”, que implica la creación de un Consejo Territorial que reemplazará al Senado.

Así, algunos convencionales fuera de grabadora apuntan a que la Cámara Alta pudiera pedir evitar su disolución en la nueva Carta Magna, a cambio de acelerar el proyecto y concretar su aprobación.

“Aquí no hay nada que negociar. En septiembre del año pasado se ingresaron los primeros proyectos de ley, y a la fecha hay alrededor de seis de estos que buscan regular la materia de renuncia de un convencional constituyente o la cesación de cargo y reemplazo. Esa decisión le corresponde a ellos. Es su mandato y responsabilidad constitucional llevar esa discusión”, dijo el vicepresidente Gaspar Domínguez.

Esto también fue refrendado por el senador RN Francisco Chahuán, quien también desestimó que esto abriera una negociación entre poderes del Estado.

“La Convención Constitucional es un órgano autónomo. Acá no estamos hablando de ningún tipo de negociaciones, por el contrario. No vamos a pedir nada a cambio. Tenemos que avanzar para darle las posibilidades para que un convencional constituyente que tome la decisión de no persistir, sea reemplazado”, sentenció.