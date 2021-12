Ministro Ossa recomienda mantener sistema presidencialista y Congreso bicameral a la Convención

En su exposición ante la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, el ministro Juan José Ossa (Segpres) recomendó mantener el sistema presidencialista y el Congreso bicameral en la nueva Carta Magna. Además, planteó que el gasto fiscal siga siendo una iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, arribó este jueves al ex Congreso Nacional para exponer ante la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional.

En la instancia, defendió el sistema presidencialista, en comparación a uno parlamentario, y recomendó al órgano constituyente mantener la bicameralidad del Congreso.

Según el secretario de Estado, se debe buscar una desconcentración del poder por la salud de la democracia. “¿Permite el parlamentarismo desconcentrar el poder? Porque hay un Presidente que tiene menos herramientas. Yo creo que no. Justamente, hasta cierto punto, existen ciertos incentivos para cooptarlo. Y con mayor razón si ese parlamento es unicameral”, señaló.

En ese sentido, dijo que conoce dos países que giraron hacia la unicameralidad —Perú y Venezuela—, cuyas experiencias calificó con “un fracaso”.

Además, cree que se deben quitar facultades de fiscalización a la Cámara Baja. “Yo no he visto ahora una comisión investigadora que haya tenido la relevancia que tuvo por ejemplo la de los ‘Pinocheques’, que si no hubiese sido por ella, nada se hubiera sabido. Pero hoy se sobrehúsa esa herramienta y la cantidad de horas legislativas que se pierden son inmensas”, sostuvo.

Finalmente, planteó que el gasto fiscal siga siendo una iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

También realizó su intervención el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, quien mostró sus reparos al actual sistema. Por ejemplo, se refirió a la situación de las personas privadas de libertad.

Por otra parte, cabe destacar que este jueves se presentaron dos nuevas normas constitucionales en la Convención: una que garantiza el derecho al agua y otra que propone el articulado del primer capítulo de la nueva Carta Magna. Los constituyentes Manuela Arroyo y Agustín Squella, respectivamente, se refirieron a estas iniciativas.

Por otra parte, sigue abierto el plazo para presentar iniciativas ciudadanas. En la plataforma de la Convención ya hay 44 propuestas publicadas. Éstas deben conseguir un total de 15 mil firmas para poder ser discutidas al interior del órgano constituyente.