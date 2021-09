Constituyentes explican polémica por IFE: acusan desactualización del Registro Social de Hogares

Este martes, los diputados Cristián Labbé (UDI) y Karin Luck (RN) denunciaron que 12 convencionales constituyentes recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Esto, a pesar de percibir $2,5 millones mensuales como remuneración.

En la lista se incluye a seis integrantes de La Lista del Pueblo, cinco de Apruebo Dignidad y una de la Asamblea Constituyente de Atacama.

Ante este hecho, algunos de los convencionales mencionados decidieron explicar sus situaciones personales, aludiendo a que los datos del Registro Social de Hogares (RSH) no se actualizaron de manera automática.

Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo)

Cristóbal Andrade, uno de los implicados, señaló que “cuando uno actualiza el IFE, no es un cambio inmediato que se produzca al tiro, la gente lo sabe muy bien”.

“Recibí el IFE de junio, el cual lo gasté porque no tenía ni uno, y el de julio también lo gasté. Nosotros estábamos trabajando en julio, pero no recibimos sueldo en julio”, agregó.

Sobre el IFE de agosto, Andrade indicó que lo recibió, pero lo tiene guardado en su cuenta. “No lo quise gastar, porque lo encontré insólito. El que pagaron ahora hace unos días también lo tengo en mi cuenta, no tengo que esconder nada“, dijo.

Helmuth Martínez (Ex Lista del Pueblo)

Por su parte, Helmuth Martínez aseguró, a través de un comunicado, que “la postulación se hizo por el grupo familiar antes de haber sido electo como convencional constituyente y en la cual se reunían todos los requisitos; situación que al día de hoy no corresponde percibir en virtud de la dieta que recibo como convencional”.

En ese sentido, expresó que “se solicitó la debida actualización de datos de ingresos al portal del Registro Social de Hogares y en caso de que sean depositados dineros por dicho concepto (…), los montos serán debidamente reintegrados o donados a alguna entidad benéfica”.

Valentina Miranda (Apruebo Dignidad)

Consultada al respecto, Valentina Mirada manifestó que “el sistema debería haberse actualizado de manera espontánea, nosotros recibimos nuestro sueldo el 4 de agosto de este mes pasado. El Registro Social de Hogares se pagó el 3 de agosto. En el caso mío, yo no lo recibí, lo recibe mi madre que es jefa de hogar”.

“Yo me retiré del registro social de mi madre, precisamente porque era jefa de hogar y percibía mi Ingreso Familiar de Emergencia, porque yo era estudiante. (…) Me salí de manera inmediata una vez que me di cuenta que no se había actualizado de manera autónoma, así que mi madre lo percibe, pero yo no recibí ningún peso”, agregó.

Damaris Abarca (Apruebo Dignidad)

“Nosotros hacemos una tremenda actividad deportiva, pero bueno, sabemos que las cuestiones mediáticas son las que les llenan más veces las televisiones”, explicó la convencional Damaris Abarca.

En ese sentido, detalló que aquí no hay un tema de probidad. “Yo, como el 80%, 90% de los chilenos (…), no sé si tú sabes, pero soy deportista (es campeona de ajedrez), por lo tanto obvio que recibimos IFE”, dijo.

“Ahora acá hay un tema de no actualización y esto fue que probablemente tomó junio. Nosotros recibimos recién la dieta a fines de julio, entonces hay un tema que no se ha actualizado el sistema”, concluyó.

Camila Zárate (Ex Lista del Pueblo)

Al igual que sus colegas, Camila Zárate indicó que “no tenía idea conocimiento que la información sobre mi renta no se actualizaba de forma automática, porque antes se había actualizado de manera automática mi Registro Social de Hogares”.

En ese sentido, detalló que hace muchos años es parte del Registro Social de Hogares, lo que le ha permitido tener beneficios del Estado, como una beca para estudiar, además de la gratuidad.

“Yo no vengo de una clase acomodada como varios convencionales, de hecho provengo de una familia no profesional y soy recién egresada de Derecho. Y como aún no me titulo, en mi último trabajo recibí una remuneración de alrededor de 500 mil pesos y lo dejé de realizar desde marzo en adelante debido a la campaña” se defendió.