Constituyente Zárate reconoce que recibía IFE y pensó que nuevo ingreso se actualizaría solo

La convencional constituyente del Distrito 7 por la agrupación Pueblo Constituyente, Camila Zárate, reconoció ser una de las que recibe el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por el Estado, asegurando que pensó que se actualizaría solo.

Recordemos que este martes la diputada RN Karin Luck y su colega de la UDI, Cristián Labbé, denunciaron que 12 constituyentes reciben la ayuda estatal pensada para afectados económicamente por la pandemia.

Cabe destacar que cada constituyente recibe una dieta de 2,5 millones de pesos por su labor redactando la nueva Carta Magna.

Al respecto, Camila Zárate sostuvo que “no tenía idea conocimiento que la información sobre mi renta no se actualizaba de forma automática, porque antes se había actualizado de manera automática mi Registro Social de Hogares”.

En ese sentido, detalló que hace muchos años es parte del Registro Social de Hogares, lo que le ha permitido tener beneficios del Estado, como una beca para estudiar, además de la gratuidad.

“Yo no vengo de una clase acomodada como varios convencionales, de hecho provengo de una familia no profesional y soy recién egresada de Derecho. Y como aún no me titulo, en mi último trabajo recibí una remuneración de alrededor de 500 mil pesos y lo dejé de realizar desde marzo en adelante debido a la campaña, se defendió.

“Por esa situación estaba recibiendo el beneficio debido a que estaba cesante”, agregó.

“Desconocía que debía hacer el trámite de actualización de Registro Social de Hogares, me acabo de enterar, y me voy a asesorar para conocer los trámites respectivos de devolución del IFE con esta nueva renta estos últimos dos meses”, concluyó la representante por la región de Valparaíso.