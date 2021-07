Los nombres que suenan para las siete vicepresidencias de la Convención Constitucional

Las nuevas vicepresidencias de la Convención Constitucional serán escogidas mediante patrocinio y no por sistema papal.

Ayer el hemiciclo desechó el mecanismo que dejaba fuera de la mesa a la derecha y que había sido propuesto por la Lista del Pueblo, el Partido Comunista y sectores independientes.

En concreto, serán siete vicepresidencias y cinco cargos deberán contar con 21 firmas, lo que se realizará por dupla paritaria.

Esto permitirá que la mesa esté compuesta por más mujeres que hombres, considerando el número impar.

En el caso de los pueblos originarios – que tienen dos escaños reservados – serán ocho patrocinios y no correrá la paridad, considerando que las cartas para la testera son mujeres: Thiare Aguilera, de Rapa Nui, e Isabel Godoy, del pueblo colla.

El convencional del pueblo diaguita, Eric Chinga, votó en contra del patrocinio porque, a su juicio, este beneficia a la derecha.

¿Y en los partidos?

El Frente Amplio aún no contaría con una carta, mientras que en la Lista del Pueblo predomina Rodrigo Rojas.

La centroizquierda jugará con Luis Barceló, independiente con cupo en el PPD, y no se descartan conversaciones con la derecha.

Desde este sector, la UDI cuenta con mayor probabilidad de ocupar un cargo en la testera.

El nombre sería el de Rodrigo Álvarez, por lo que el gremialismo podría imponer su nombre.

“Eso está en etapa de conversación”, dijo al respecto el convencional Raúl Celis (RN).

¿Cuándo se presentan?

Como sea, se espera que este miércoles se presenten los patrocinios.

Ya se aprobó una indicación sobre revocar el cargo si se pierde la confianza del pleno y también que la directiva sea rotativa.

Sin embargo, no hay plazo determinado y al no existir reglamento permanente no prevalecería esta norma.

Sobre el trabajo constituyente, la presidenta de la Convención, la doctora Elisa Loncón, realizó un llamado de atención en el hemiciclo.

“Es fundamental que ustedes den cuenta que estamos trabajando, que no somos flojos, que no estamos malgastando los dineros… si aquí estamos en condiciones precarias”, señaló.

Así, la académica defendió nuevamente el tema presupuestario y desde la mesa volvieron a desmentir gastos excesivos en almuerzo y traslado.

Polémica con Logan

El martes, el convencional Rodrigo Logan acusó que un constituyente intentó perjudicarlo para que no postulara su vicepresidencia.

En definitiva, habrían filtrado antecedentes de una causa judicial en su contra por presunta falsificación de un contrato.

“Anda manchando la honra de las personas con mentiras, con mentiras. Eso no es justo. Pero Dios te la va a cobrar. Te estoy mirando”, espetó.