Loncon y constituyentes de Vamos por Chile: "Siempre han estado en una situación de privilegio"

Tensos debates se han presenciado en la Convención Constitucional durante sus dos semanas de funcionamiento. Algunos de los cruces han estado protagonizados por constituyentes de la lista Vamos por Chile (37) y de pueblos originarios (17), como la controversia en torno a la utilización de sus idiomas nativos por parte de este último grupo.

Este miércoles, en el programa Mentiras Verdaderas, la presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon, se refirió a sus colegas que se ubican a la derecha del espectro político. La representante mapuche destacó que todos los convencionales con diferentes, pero que aquel grupo ha estado en una situación de privilegio.

“Somos 155 convencionales con diferentes historias y con diferentes demandas que instalar dentro de la Constitución. Y tenemos un sector incómodo sentado ahí, que es el sector que no estuvo de acuerdo con escribir la nueva Constitución: el sector del rechazo”, señaló la doctora en Humanidades y Literatura.

En la misma línea, agregó que “ellos están muy incómodos. Dentro de su incomodidad, les parece muy mal las manifestaciones de diversidad que nosotros hacemos, como por ejemplo hablar en el idioma. Tal vez les moleste cómo llegamos, porque ellos siempre han estado en una situación de privilegio y, desde el privilegio, nunca se sintieron en una posición como la que hoy día están, en una posición minoritaria”.

Loncon afirma que los constituyentes de Vamos por Chile siempre decidieron frente a los demás y, por ende, se ha generado un diálogo “marcado por cuestiones raciales, por rechazos”.

Críticas a la presidenta de la CC

Las respuestas del sector emplazado por la timonel de la Convención no se hicieron esperar. Durante la sesión de hoy (11° desde que comenzó a funcionar), Marcela Cubillos criticó las declaraciones de Loncon.

“En este hemiciclo usted habló de amor y en la noche sembró división. A nuestro juicio, se pavimenta un camino de tiranía que también tenemos que hacer los descargos”, sostuvo.

La constituyente, que postuló con un cupo de la UDI, se refiere a un discurso de unión que pronunció Loncon durante la sesión de ayer, donde llamaba al respeto entre todos los integrantes de la Convención.

“Al hablar de un sector como el sector del privilegio, usted no sólo descalificó a un grupo de convencionales, sino a más de un millón de chilenos que nos eligió para estar acá. Más grave aun, usted no hace una opinión política, sino divide a chilenos en buenos y malos, entre aquellos que sí tienen derechos a estar aquí y aquellos que -a su juicio- no, aunque hayamos llegado incluso con muchos más votos”, agregó Cubillos.

A los dichos de la exministra de Educación respondió Manuel Woldarsky, de la Lista del Pueblo. “Pavimentar tiranía es lo que el sector de la constituyente Cubillos ha hecho desde que convocaron y justiciaron el peor fratricidio de la historia de Chile”, aseveró.