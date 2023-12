Teatro a Mil 2024: LASTESIS regresan con "Canciones para cocinar" en Matucana 100

La cocina, la de la casa, no la de grandes restaurantes, es un lugar delegado a la mujer. Y si la familia tiene más recursos, a “la mujer” y la o las “nanas”. (Si tiene aún más capacidad económica, solo a estas últimas). Es -o era- una condena y, hasta cierto punto- un refugio.

El colectivo LASTESIS, que se hicieran conocidas y populares durante el estallido social con su performance o intervención callejera “Un violador en tu camino” (una manifestación de protesta pacífica feminista que fue replicado en más de cincuenta países), está de regreso en la cartelera a través del Festival Internacional Teatro a Mil.

El grupo, creado en 2018 por Daffne Valdés Vargas, Paula Cometa Stange, Sibila Sotomayor Van Rysseghem y Lea Cáceres (que ya no forma parte de la formación), combina artes escénicas, música, gráfica, performance y videopérformance, entre otras, con historia, ciencias sociales, filosofía y demandas feministas.

Su impacto fue tal, que la revista TIME las reconoció entre las 100 personas influyentes del mundo el año 2020.

Canciones para cocinar

LASTESIS presentan una combinación de performance con recital, complementado con un despliegue de luces e imágenes. Y los textos y letras van desde demandas básicas (y mínimas) a un ensayo feminista, con temas y demandas vinculados al género en el centro.

“Canciones para cocinar” parte en la cocina doméstica, con sus connotaciones opresivas, para seguir con las violencias intrafamiliares que afectan, en especial, a las mujeres.

“Es la cocina de cuando la maternidad era un estado civil”, sostienen. “Hay heridas viejas como la maternidad misma”.

Seguirá con reflexiones y eslóganes sobre el cuerpo de la mujer como espacio de resistencia, de expresión, de rebeldía. Y el derecho a migrar.

La presentación de LASTESIS es un recorrido de textos, imágenes y canciones que terminará con el derecho de las mujeres al aborto. Y el lema, repetido y enfatizado, del “juntas”. “Juntas abortamos”.

“Canciones para cocinar” es una puesta en escena relativamente simple, directa. Con algunas partes con frases básicas. Pero no hay que engañarse. Esos llamados no impiden reflexiones sensibles y profundas. Invitaciones a acciones individuales y colectivas sentidas, convocantes, dirigidas a mujeres como a la sociedad en su conjunto. Sin dejar de lado denuncias y provocaciones.

Lo que puede hacer un poco de “ruido”, es el uso de música tecno, tan poco transversal, tan ajena a raíces y a los espacios domésticos, al menos más populares y tradicionales (aunque esta percepción pueda ser un prejuicio tanto de clase social como producto de la edad).

Colectivo artístico, interdisciplinario y feminista de Valparaíso, Chile

Integrado en la actualidad por Daffne Valdés Vargas, Paula Cometa Stange y Sibila Sotomayor Van Rysseghem, es un colectivo artístico interdisciplinario y feminista. Su foco está en difundir tesis y demandas feministas. Para ello recurren a la performance y la videoperformance, combinando artes escénicas, sonoras, gráficas y textiles, con la historia, la filosofía y las ciencias sociales.

Entre sus performances están: Patriarcado y Capital es alianza criminal (2018); El violador eres tú (2020); RESISTENCIA o la reivindicación de un derecho colectivo (2021), La ciudad del futuro junto a Delight Lab (2022), Canciones para cocinar (2023) y la intervención callejera Un violador en tu camino (2019).

En paralelo, han realizado diversas publicaciones, como: Polifonías Feministas (Random House, 2022), Antología Feminista (Debate, 2021); Quemar el miedo (Planeta, 2021) traducido al alemán (S. Fisher, 2021), al italiano (Capovolte, 2022) y al inglés (Verso, 2023), y About wild Capitalism & its patriarchal Performance in our lives (En Why Theatre? Golden Book, NTGent, 2020).

Además, han participado en instancias de conversación y talleres colaborativos, en festivales, museos, universidades, ferias, congresos y encuentros feministas en Chile, Argentina, México, Bolivia, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Portugal, Suiza, Francia, España, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido de manera presencial. En forma virtual se suman una veintena de países.