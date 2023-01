Festival Teatro a Mil 2023: conoce la programación completa para la primera semana de enero

Esta semana inició la 30 versión del Festival Internacional Teatro a Mil, una de las grandes fiestas de las artes y la cultura en Chile. Para esta edición, su programación contará con 130 espectáculos nacionales e internacionales en distintas disciplinas.

A lo largo de todo el mes, el festival desplegará obras provenientes de 19 países en varias regiones de Chile. Además, en su primera semana, tendrá 50 montajes de sala y calle para público de todas las edades.

Entre las presentaciones que estarán disponibles durante estos días destaca la premiada producción canadiense Kiinalik: These Sharp Tools (del 6 al 8 de enero en Matucana 100, Estación Central), donde se reúnen dos poderosas voces femeninas que logran conectar al público con los pueblos y la cultura del norte de Canadá.

También el público podrá ver Un Cadavre Exquis II (del 4 al 7 de enero en GAM, Santiago), un trabajo dedicado al encuentro, al vínculo directo con los ancestros y al agradecimiento, donde el coreógrafo europeo Pau Aran nos habla de él, de su vida, su familia y de las cosas que le mueven.

Otra de las obras que destaca esta semana es Contes et légendes (Cuentos y leyendas), una ficción futurista sobre la autoconstrucción y el mito de la criatura artificial, presenta a niños perdidos en un mundo de adultos en el que cohabitan humanos y robots (del 5 al 8 de enero, Teatro Municipal de Las Condes).

Dentro de la cartelera de estos días, también se encuentra Emb*race your Crown**(del 4 al 6 de enero en GAM, Santiago), una investigación escénica con mirada femenina que busca abordar visiones comunes del Imperio Ashanti precolonial, y el legado del colonialismo, como el racismo, el capitalismo y el poder.

A continuación, revisa la programación completa del Festival Teatro a Mil para esta semana.

– Hechos consumados (Del 3 al 7 de enero en Teatro Nacional Chileno, Santiago).

– Emb*race your Crown** (Del 4 al 6 de enero en GAM, Santiago).

– Pasaje (4, 6 y 7 de enero en Copiapó).

– Q 2.0 (4 al 8 de enero en la Aldea del Encuentro, La Reina).

– Contes et légendes (Cuentos y leyendas) (Del 5 al 8 de enero, Teatro Municipal de Las Condes).

– Jessica and Me (Del 5 al 7 de enero en el Teatro Finis Terrae, Providencia).

– Buscatesoros. Una aventura por el territorio chileno (Del 5 al 8 de enero en Anfiteatro Bellas Artes, Santiago).

– Justicia (Del 5 al 7 de enero en Teatro Camilo Henríquez, Santiago).

– El año en que nací (Del 3 al 31 de enero en Teatroamil.tv).

– Marche salope (Del 5 al 31 de enero, todo el día por Teatroamil.tv).

– Encuentros Breves con Hombres Repulsivos (del 6 al 29 de enero en diferentes localidades del país).

– Molly Bloom (6 de enero en San Miguel).

– Kiinalik: These Sharp Tools (Del 6 al 8 de enero en Matucana 100, Estación Central).

– Almagesto, la luz de las estrellas (Del 6 al 8 de enero en Antofagasta).

– La canción de la Tierra (Das Lied Von Der Erde) (6 de enero en la Aldea del Encuentro, La Reina).

– Marche salope (Del 5 al 31 de enero, todo el día por Teatroamil.tv).

– Había una vez (Del 7 al 31 de enero por Teatroamil.tv).

– ¿Quién es Julia? (7 de enero en Lanco | 10 y 17 de enero en Valdivia).

– El increíble viaje de Caperucita Galáctica (7 de enero en La Pintana | 8 de enero en Maipú | 9 de enero en Ñuñoa | 12 de enero en Antofagasta | 14 de enero en Mejillones).

– Guerra de papel (7, 8, 13,14,15, 17, 19, 21 y 22 de enero en diferentes comunas del país).

– Tempest Project (Proyecto Tempestad) (7, 16, 18 y 21 de enero en diferentes comunas del país).

– Ella lo ama (7 y 8 de enero en GAM, Santiago | 28 de enero en el Teatro Biobío, Concepción).