Hyundai festina con espesa niebla del Bío Bío en WRC Chile 2024: “Ahora lo ves, ahora no”

La niebla se ha convertido en absoluta protagonista en las jornadas de sábado 28 y domingo 29 de septiembre en el WRC Chile 2024, que se disputa en los caminos de la región de Bío Bío.

La suspensión de gotas pequeñas de agua, que producen una visibilidad de menos de un kilómetro, no ha sido hasta ahora un mayor obstáculo para los pilotos de la WRC y WRC2.

Sin embargo, las principales figuras del rally mundial lo han hecho notar a la hora de afrontar los primes en Lota, María Las Cruces, Laraquete y El Peñón 2.

“Francamente, las condiciones han sido muy cambiantes. Para nosotros, por lo menos, además de niebla hubo muchas curvas con lodo y resbaladizas”, indicó el líder de la general, el finlandés Kalle Rovanperä (Toyota).

“No fue divertido, no pude ver mucho. Pero así es la cosa. En algunas partes, casi no veía nada. Intentaremos conseguir la mayor cantidad posible de puntos para el equipo”, dijo el dominador de este último día de competencia, el francés Sebastien Ogier (Toyota).

En tanto, el finlandés Esapekka Lappi (Hyundai) -ganador del Shakedown el jueves- contó que “la visibilidad está mala, no sé cuántos metros de visibilidad hay, pero ciertamente no muchos. En condiciones normales ya es complejo, y con esta niebla tuve que luchar aún más”.

Pese a la queja de los pilotos, el team Hyundai Motorsport festinó con la niebla presente en algunas localidades de la zona centro sur del país. En redes subió un video de Ott Tänak en plena acción con el siguiente escrito: “Ahora lo ves, ahora no”.